زوارق الإمارات جاهزة لسباق مونديال الفورمولا 1 بأندونيسيا غداً



اختتمت صباح اليوم السبت منافسات سباقات السبرينت ضمن تفاصيل الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 والمقامة في أندونيسيا، بمشاركة 17 زورقاً من مختلف أنحاء العالم يتقدمها زوارق الإمارات فريق أبوظبي وفريق الشارقة وفريق الفيكتوري.

وحقق زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك 10 نقاط ضمن منافسات السبرينت في حين حقق زورق السويدي جوناس آندرسون 10 نقاط أيضاً وذلك بإحراز كليهما للمركز الأول في سباقي السبرينت الأول والثاني، في حين افتتح نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي نقاط الجولة بإحراز 5 نقاط، وحلوله سادساً في سباق السبرينت وتحقيق زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كامبراتو لـ 4 نقاط بحلوله سابعاً في السباق.

وجاء النظام الجديد للبطولة كي يمنح المتسابقين النقاط في يوم مخصص لمنافسات سباقات السبرينت وكي تضاف أيضاً على رصيد الترتيب العام في المنافسة على لقب البطولة.

وتختتم غداً فعاليات الجولة المثيرة والإفتتاحية للموسم والتي شهدت احتساب أول نقاط في سباق السبرينت ضمن منافسات اللقب الرئيسي للموسم، ويقام السباق غداً الأحد على مسار يبلغ طوله 2218 متراً على امتداد البحيرة، وتسع بوابات هوائية اثنتان منها سيكون الالتفاف على جهة اليمين، وستكون المسافة الأطول عبر المسار هي التي تقع بين البوابة رقم 1 والبوابة رقم 2 وهي 520 متراً حيث ستكون هي فرصة التجاوز والسرعات العالية إن حدثت من خلال المسار.

وتنطلق غداً الأحد منافسات السباق الرئيسي والختامي للجولة في تمام الثامنة والربع صباحاً بتوقيت الإمارات على مياه بحيرة توبا حيث يقام الحدث، والذي من المقرر أن يشارك من خلاله 17 زورقاً يتقدمها بكل تأكيد زوارق الإمارات وفرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري التي تحضر بقوة عبر الحدث العالمي.

وينطلق زورق نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي من المركز التاسع في السباق الرئيسي، في حين سينطلق زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كمبراتو من المركز الثالث عشر بعد أن تعرض للإصطدام بعوامة طافية في المياه في نهاية أولى مراحل سباق الزمن وهو ما تسبب في كسر المحرك وبالتالي تراجعه في ترتيب الانطلاقة للسباق الرئيسي، وسيكون أول المنطلقين في السباق هو زورق السويدي جوناس آندرسون حامل لقب البطولة والذي تمكن من إحراز أفضل زمن في تصفيات السرعة وهو 01:02:810 ثانية في حين سينطلق ثانياً زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك.

من جهته، أكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن زوارق أبوظبي جاهزة للمنافسة في السباق الرئيسي للجولة بالرغم من الحظ العاثر الذي تعرضت له في سباق أفضل زمن وقال: واجهنا حظاً سيئاً في تصفيات الزمن ولكن ذلك لن يوقفنا من محاولات التقدم للأمام وتقديم مستوى أفضل في السباق الرئيسي، واثقون من قدرات فريق أبوظبي وتمكنه من تعويض ذلك في السباق والقدرة على الخروج في صورة أفضل.

وكشف ناصر الظاهري عن أن نتائج فريق أبوظبي في سباقات السبرينت والتي جرت اليوم قد قدمت له نقاطاً مهمة ستساهم في منافسته على لقب البطولة هذا الموسم.

وعن مسار السباق قال ناصر الظاهري: يعتبر مسار اليوم من المسارات الطويلة والتي ستتيح الفرصة للمتسابقين للوصول لسرعات عالية ومحاولة التقدم للأمام طوال المسار وهي ميزة ستكون متاحة لكل المشاركين والجميع سيسعى وبقوة للإستفادة منها.





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