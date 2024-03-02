اليوناني غريفاس ينفرد بصدارة اليوم الأول لـ«دولية الشارقة للشطرنج»

انفرد الأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس بصدارة اليوم الأول لبطولة زوايا ووك الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

وحقق غريفاس العلامة الكاملة «5 نقاط من 5 جولات»، وجاء بالمركز الثاني، الأوزبكي أليكس بارسوف والفلبيني ليفي ميركادو بـ4.5 نقاط لكل منهما، فيما حل 7 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، هم الهندي فيهان ديمير، المصري رامز سمير، الفليبيني اسبايوس كريستيان ومواطنه بريت ميشيل، سالم عبد الرحيم لاعب نادي الشارقة، والأوزبكية شاخنوزا سابيروفا، والنيجيري فاكواندي بابتودي.

وافتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منافسات البطولة، بحضور عبيد عوض الطنيجي مؤسس زوايا مول، وعمران عبد الله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، وخليفة المزروعي رئيس اللجنة الثقافية، وياسر محمد مدير البطولة وعدد من أعضاء نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وأولياء أمور اللاعبين.

كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم مؤسس لعبة الشطرنج بالشارقة المرحوم علي سعيد أبو خليل تخليداً لذكراه وبحضور عدد من أبناء الفقيد.



وتستمر البطولة، التي تقام حسب النظام السويسري من 9 جولات، لمدة يومين، حيث يشهد اليوم الثاني استكمال باقي الجولات التي تحمل طابع الإثارة والتشويق.



ويلتقي على الطاولة الأولى غريفاس وبارسوف في لقاء ساخن في سباق الصدارة، وتجمع الطاولة الثانية رامز سمير مع الدولي الفلبيني ليفي ميركادو، وعلى الطاولة الثالثة تلتقي الأوزبكية شاخنوزا سابيروفا مع منافسها الفلبيني اسبايوس كريستيان، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي النيجيري فاكواندي بابتودي مع الهندي فيهان دومير، وفي مباراة مهمة على الطاولة الخامسة يلتقي لاعب الشارقة سالم عبد الرحيم مع الفلبيني بريت ميشال.

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