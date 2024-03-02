الأمن العراقي يحبط محاولة تهريب 40 طناً من الأدوية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط عمليات تهريب ما يقارب 40 طناً من الأدوية في محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جهاز الأمن الوطني تلقى بلاغاً يؤكد وجود مجموعة من العجلات محملة بالأدوية المهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد".

وأضافت أن قوة من الجهاز في محافظة ديالى باشرت بنصب كمين في إحدى سيطرات الدخول إلى المحافظة، ما أدى إلى ضبط شاحنتين تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة، فضلاً عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين بالتهريب.

ولفتت إلى أن "المتهمين اعترفوا بالتحقيق الأولي على قدوم عجلات أخرى بنفس المسار وعلى إثرها تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح بعجلتين مع سائقيهما"، مشيرةً إلى أنه "تم ضبط ما يقارب 40 طناً من الأدوية المهربة، جرى مصادرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم جميع المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".





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