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قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع

3/2/2024 5:19:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس سعادة اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وفد الوزارة خلال زيارته للمركز الرئيسي لتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بمنطقة الفاية في أبوظبي، وذلك للاطلاع على مستجدات سير العمليات التشغيلية، والتي تجري وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا المجال، فضلاً عن التعرف على آخر الإنجازات التي حققتها الشركة.

وخلال الزيارة، استمع الوفد لشرح مفصل حول سير العمليات التشغيلية لقطار البضائع، والإجراءات الوقائية المتبعة في جميع محطات الشبكة لضمان مستويات عالية من الأمن والسلامة.

كما استقل الوفد، رحلة على متن النموذج الأولي لقطار الركاب، انطلقت من الفاية بأبوظبي وصولاً إلى القدرة بدبي.

ضم الوفد، عددا من المسؤولين والمديرين، والضباط من الدفاع المدني على مستوى الدولة.


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