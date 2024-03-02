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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 30 ألفاً و320 شخصاً

3/2/2024 5:19:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 30 ألفا و320 قتيلا و71 ألفا و533 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 148 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".


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