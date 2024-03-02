سعيد الطاير لــ« البيان »: تنفيذ 3 خزانات للمياه بسعة 210 ملايين جالون

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ((البيان))، عن تنفيذ الهيئة 3 خزانات للمياه بسعة إجمالية تبلغ 210 ملايين جالون، وهي خزان النخالي المرحلة الثانية بقدرة 60 مليون جالون، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية 92.5 %، وخزان حصيان بسعة إجمالية تبلغ 120 مليون جالون وبنسبة إنجاز حالية تبلغ أكثر من 53 %، إضافة إلى خزان حتا بسعة إجمالية 60 مليون جالون ونسبة الإنجاز الحالية 95.2 %.

تلبية الطلب

وأكد معالي سعيد الطاير، أن خزانات المياه التي تنفذها الهيئة تساعد على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، لافتاً إلى أن سعة خزانات المياه التابعة للهيئة بلغت في نهاية سنة 2023 نحو 911 مليون جالون.

وتابع: تبلغ السعة التخزينية لخزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي 60 مليون جالون من المياه المحلاة، إلى جانب خزان المياه الحالي الذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة، وتعمل الهيئة على تنفيذ 3 خزانات أخرى في النخالي وحتا وحصيان، ومع الانتهاء من هذه المشروعات ستتم زيادة السعة التخزينية إلى 1.152 مليون جالون من المياه المحلاة.

رؤية شاملة

وقال معاليه: نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز أمن إمدادات المياه في دبي من مصادر مستدامة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من مجمل القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ولدى الهيئة رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

حسابات مياه

وأشار معاليه، إلى أن عدد حسابات المياه لدى الهيئة ارتفع إلى 1.048.913 حساباً في نهاية العام 2023، مقارنة بـ995.478 حساباً في نهاية العام 2022، وبنسبة زيادة تقدر بـ 5.4%، وتبرز هذه الزيادة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي والزيادة في الطلب على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، بما يعزز نمو الهيئة المستدام ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأردف معاليه، أنّ العام 2023 شهدت زيادة في الطلب على المياه المحلاة إلى 144.1 مليار جالون، وبزيادة قدرها 5.2 % مقارنة بالعام الماضي، ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه في العام 2023 إلى 434 مليون جالون، وبزيادة قدرها 4.91 % مقارنة بالعام 2022.

قدرة إنتاجية

وأوضح معاليه، أن القدرة الإنتاجية للهيئة تبلغ 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وبحلول العام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون إلى قدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً.

أمن مائي

وأوضح معاليه، أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على ضمان أمن واستدامة المياه في إمارة دبي، انسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرار الوصول إلى المياه في الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتحرص الهيئة على إحداث تغيير إيجابي يضمن استدامة الموارد ومستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة، لاسيما في ضوء تفاقم أزمة المياه في أنحاء العالم.

وأبان معاليه، أنه ومواكبة للنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه، اتجهت الهيئة لتطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر كونها تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه، وبحلول العام 2030، تهدف الهيئة إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة.

استدامة

وأشار معاليه، إلى أن الهيئة تعتمد 3 محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر، باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تتميز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة، ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته.

وأضاف معاليه: نحرص على ضمان استمرار توافر خدماتنا بنسبة 100 % وفقاً لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، بفضل بنيتنا التحتية المتطورة، واعتمادنا على الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، وحققت الهيئة نتائج تنافسية تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، ففي العام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6 % مقارنة بـ15 % في أمريكا الشمالية، وهي الأدنى والأفضل عالمياً.

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