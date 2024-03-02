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رئيس برلمان المجر يوقع على قرار انضمام السويد إلى حلف الأطلسي

3/2/2024 5:19:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت سجلات التصويت للبرلمان المجري بموقعه الإلكتروني على الإنترنت اليوم السبت أن رئيس البرلمان ساندور ليجاك وقع على التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحال التشريع إلى مكتب الرئيس لإصداره.

ووافق المشرعون على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي في 26 فبراير ما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشمالية بعدما استمر حيادها خلال الحربين العالميتين والحرب الباردة.

وأنهى تصويت المجر شهورا من التأخير لاستكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد وجاء في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضغوطا من الشركاء في الحلف للموافقة على عضوية السويد. وأمام الرئيس المجري الآن ما يصل إلى خمسة أيام لإصدار التشريع.

وتخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز من أجل قدر أكبر من الأمان داخل منظمة حلف شمال الأطلسي بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في عام 2022.


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