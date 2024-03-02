الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 22

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم السبت،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 6 درجات مئوية.
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