الداخلية إيقاف تنفيذ جميع المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بمبالغ مالية مستحقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أنه حرصـاً على المال العام، والتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24 لسنة 2024 ، فإن وزارة الداخلية سوف تقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.
وأضافت أن الوزارة تسعى وبكل جهد لتلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين، وتحرص على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني و"تطبيق سـهل" وأيضـا من خلال قيام طالب الخدمة بمراجعة الإدارة الخدمية المختصة بكافة قطاعات الوزارة.
وأهابت الوزارة بالجميع الى سرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني أو عن طريق "تطبيق سـهل"، حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وإنجازها دون تأخير.
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