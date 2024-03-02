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الداخلية إيقاف تنفيذ جميع المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بمبالغ مالية مستحقة

3/2/2024 5:13:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أنه حرصـاً على المال العام، والتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24 لسنة 2024 ، فإن وزارة الداخلية سوف تقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.

وأضافت أن الوزارة تسعى وبكل جهد لتلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين، وتحرص على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني و"تطبيق سـهل" وأيضـا من خلال قيام طالب الخدمة بمراجعة الإدارة الخدمية المختصة بكافة قطاعات الوزارة.

وأهابت الوزارة بالجميع الى سرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني أو عن طريق "تطبيق سـهل"، حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وإنجازها دون تأخير.

MENAFN02032024000130011022ID1107925486

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