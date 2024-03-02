Saturday, 02 March 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

3/2/2024 5:13:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 2 آذار ( بترا) -قتل ثلاثة أشخاص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، على سيارة في منطقة الحمرا ببلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.
وأفاد مصدر أمني لبناني بان القصف الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة الناقورة ،بالتزامن مع إطلاق القنابل الحارقة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، في وقت حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل.
-- (بترا )
ف ج / ا ص / س س
02/03/2024 10:21:10

MENAFN02032024000117011021ID1107925485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث