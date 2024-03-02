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مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

3/2/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
 ارتفع سعر الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار 5 دنانير بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 70 قرشاً اليوم السبت في الأردن .

ووصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى342 ديناراً ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 302 ديناراً وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الذهب شهدت يوم امس ارتفاعا كبيرا حيث اقتربت من معدلات قياسية جديدة واغلقت الأسواق العالمية على سعر 2084 دولار للاونصة وهو الأعلى في عام 2024 .

وبين ديب ان سبب ارتفاع الذهب عالميا يعود لمؤشرات التضخم واستقرار اسعار السلع مما يؤشر إلى احتمالية خفض الفائدة على الدولار .

واضاف ديب ان بعض المراقبين يتوقعون ان يصل سعر الاونصة الى2100 واذا استقر حولها إلى فترة فربما تكون نقطة انطلاق إلى مستويات جديدة.

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