تركيا: جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN-أعربت تركيا، أمس الجمعة، عن إيمانها بأن جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة عاجلا أم آجلا على جرائمهم المستمرة بحق سكان قطاع غزة الفلسطيني.
جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر منصة إكس.
وقال كتشالي، إن "تركيا تتابع عن كثب الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".
وأضاف "نؤمن بأن جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة عاجلا أم آجلا على الجرائم التي يرتكبونها في غزة".
وتابع: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدا للمجزرة العشوائية والممنهجة والمتعمدة في حق سكان غزة".
وجاء منشور كتشالي، ردا على اتهامات نشرها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
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