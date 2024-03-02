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تركيا: جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة

3/2/2024 5:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN-أعربت تركيا، أمس الجمعة، عن إيمانها بأن جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة عاجلا أم آجلا على جرائمهم المستمرة بحق سكان قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر منصة إكس.

وقال كتشالي، إن "تركيا تتابع عن كثب الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".

وأضاف "نؤمن بأن جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة عاجلا أم آجلا على الجرائم التي يرتكبونها في غزة".

وتابع: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدا للمجزرة العشوائية والممنهجة والمتعمدة في حق سكان غزة".

وجاء منشور كتشالي، ردا على اتهامات نشرها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

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