وسط خلاف حاد مع حكومة الاحتلال.. غانتس يزور واشنطن الأحد

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-يتوجه عضو مجلس حكومة الاحتلال، بيني غانتس، إلى واشنطن الأحد، لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة الأمريكية، دون التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة، فإن "زيارة غانتس تأتي دون موافقة نتنياهو، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية، ويعد تجاوزا لمنصب نتنياهو".

ونقلت "يديعوت احرونوت" عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "رئيس الوزراء أوضح لغانتس أن إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط".

وقالت الصحيفة إن "سفر غانتس يأتي في ظل التقارير الأمريكية التي تفيد بأن صبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، وخضوعه لرغبات شركائه في الحكومة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش".

من جهتهم، صرح مسؤولون أمريكيون كبار لـ"يديعوت احرنوت"، أن "الولايات المتحدة تواصل الضغط بكل قوتها للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار"، محذرين من أنه "إذا أثبتنا أن نتنياهو يقوم بتخريب هذا الأمر لأسباب سياسية سيؤدي إلى تصادم مباشر مع البيت الأبيض".

وكان بايدن قال في مقابلة تلفزيونية، إن "إسرائيل حظيت بدعم ساحق من الغالبية العظمى من الدول، لكن إذا استمرت على هذا المنوال مع حكومتها المحافظة، ومع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وآخرين، فسوف تخسر الدعم من أنحاء العالم، وهذا ليس في مصلحتها".