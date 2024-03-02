التميمي: البرنامج الأممي للبيئة تستجيب لطلب فلسطين بإجراء تقييم لآثار الحرب الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيروبي/PNN- أعلنت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، استجابه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لطلب دولة فلسطين بإجراء تقييم بيئي شامل لآثار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من خلال دراسة ميدانية واقعية.

وجاء إعلانها خلال لقاء عُقد بين التميمي والمديرة التنفيذية للبرنامج الأممي إنغر أندرسن، على هامش فعاليات الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة في نيروبي – كينيا، بحضور السفير الفلسطيني في كينيا حازم شبات، ومدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة أحمد أبو ظاهر.

من جهتها، قالت أندرسن، إن البرنامج تلقى الطلب رسميا، ويعمل حاليا بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ هذا التقييم والطلب.

واعتبرت التميمي هذه الاستجابة خطوة هامة، وإعداد التقرير الأولي هو مقدمة لدراسة أعمق للتأثيرات البيئية للحرب بعد دخول الطواقم الفنية للقطاع، ولتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية البيئة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا قطاع غزة.

وكانت التميمي، قد أكدت في كلمتها، في الاجتماع السادس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة على ضرورة دعم إجراء هذا التقرير بشكل شامل وعاجل، وإيفاد الطواقم اللازمة للتحقق من الجرائم البيئية المحتملة في قطاع غزة.

