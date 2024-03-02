التميمي: البرنامج الأممي للبيئة تستجيب لطلب فلسطين بإجراء تقييم لآثار الحرب الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيروبي/PNN- أعلنت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، استجابه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لطلب دولة فلسطين بإجراء تقييم بيئي شامل لآثار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من خلال دراسة ميدانية واقعية.
وجاء إعلانها خلال لقاء عُقد بين التميمي والمديرة التنفيذية للبرنامج الأممي إنغر أندرسن، على هامش فعاليات الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة في نيروبي – كينيا، بحضور السفير الفلسطيني في كينيا حازم شبات، ومدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة أحمد أبو ظاهر.
من جهتها، قالت أندرسن، إن البرنامج تلقى الطلب رسميا، ويعمل حاليا بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ هذا التقييم والطلب.
واعتبرت التميمي هذه الاستجابة خطوة هامة، وإعداد التقرير الأولي هو مقدمة لدراسة أعمق للتأثيرات البيئية للحرب بعد دخول الطواقم الفنية للقطاع، ولتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية البيئة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا قطاع غزة.
وكانت التميمي، قد أكدت في كلمتها، في الاجتماع السادس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة على ضرورة دعم إجراء هذا التقرير بشكل شامل وعاجل، وإيفاد الطواقم اللازمة للتحقق من الجرائم البيئية المحتملة في قطاع غزة.
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