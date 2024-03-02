هآرتس: تفسيرات إسرائيل بشأن مجزرة الطحين غير مقنعة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قالت صحيفة "هآرتس" العبرية،أمس الجمعة ، إنّ التفسيرات الإسرائيلية بشأن مجزرة الطحين التي وقعت، أول أمس الخميس، جنوب مدينة غزة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، "غير مقنعة".

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما أدى لمقتل 112 شهيدا وإصابة 760.

وقالت الصحيفة، إنّ "الفلسطينيين في قطاع غزة، متأكدون أنّ الجيش الإسرائيلي تعمد قتل العشرات الذين صعدوا على متن شاحنات المساعدات".

ونقلت "هآرتس" (خاصة)، عن مصادر طبية وشهود عيان على الحادثة، "تفنيدهم لرواية الجيش الإسرائيلي، التي تقول إن معظم القتلى في الموقع تعرضوا للدهس أو السحق، ولم يطلق الجنود النار إلا على عدد قليل منهم".

وأشارت إلى أن "التفسيرات الإسرائيلية لما حدث تأخرت 10 ساعات، ومن الصعب جدا أن تقنع أحدا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس"، أن "حشودا فلسطينية قامت باعتراض الشاحنات ونهبها، ما تسبب في مقتل العشرات نتيجة الازدحام الشديد والدهس"، وهو ما كذّبه شهود عيان.

وقالت "هآرتس"، إنّ تل أبيب "قد تواجه ضغوطًا دولية أكبر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد المذبحة".

وحاليا تجرى مفاوضات بواسطة قطرية مصرية أمريكية، للتوصل إلى هدنة جديدة قبيل رمضان الذي يحل في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.