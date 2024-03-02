تقرير: الاحتلال يطلق موجة استعمار عاتية في الضفة بالتوازي مع حربه الوحشية على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، "إن حكومة الاحتلال تطلق موجة استيطان عاتية في الضفة الغربية، بالتوازي مع الحرب الوحشية المتواصلة على قطاع غزة".

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل حربه الوحشية على قطاع غزة، ورئيس الوزراء الاسرائيلي يجري وراء سراب "النصر المطلق"، دون أن يعير اهتماما لصورة اسرائيل كدولة منبوذة في أوساط واسعة من الرأي العام حول العالم.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل في الضفة الغربية حربا وحشية، تمزقها بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية على مداخل ومخارج مدنها، وبلداتها، وقراها، وتحولها الى ما يشبه "السجون"، وتطلق في الوقت ذاته موجة استعمار عاتية، وتستغل حوادث مقتل مستعمرين، لإطلاق موجة جديدة من البناء في المستعمرات.

فبالنسبة لنتنياهو، فإن الحكومة الحالية تمثل "خشبة الخلاص" من مستقبل سياسي مزري ينتظره، إذا ما وضعت الحرب على غزة أوزارها، دون ان يحقق حلمه في "انتصار مطلق"، وهو يدرك قبل غيره أنه مجرد وهم من الصعب ان تسوقه خطة نتنياهو "لليوم التالي"، وهي خطة تقوم في جوهرها على تعميق الاحتلال، والاستعمار في آن واحد.

والبناء الاستعماري الجديد في "معاليه أدوميم" أعقبه دون اللجوء الى ذرائع، بناء مستعمرة جديدة شرق بيت لحم، في مشروع واسع يشمل أكثر من 13 الف وحدة استعمارية جديدة، يتم بناؤهما على مرحلتين، بموجب القرار الذي صدر عن حكومة نتنياهو في شباط/ فبراير 2023، بشرعنة 9 بؤر استعمارية، وبناء آلاف الوحدات.

وقد وقع "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال يهودا فوكس على أمر يحدد نطاق الولاية القضائية للمستعمرة الجديدة شمال بلدة العبيدية، في محافظة بيت لحم، وفق ما أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، حيث أشارت إلى أن هذه المستعمرة الجديدة سوف تضم في المرحلة الأولى 3600 وحدة استعمارية، على أرض مساحتها 417 دونما، وفي المرحلة الثانية، من المقرر أن تتوسع إلى 2000 دونم، إضافية و10 آلاف وحدة أخرى للمستعمرين الحريديين"، وهذا من شأنه أن يقوض فرص حل الدولتين.

وجاء في التقرير: أن قادة المستعمرين أشادوا بالموافقة الرسمية على الحدود البلدية للمستعمرة الجديدة في منطقة "غوش عتصيون" حيث تقع المستعمرة، التي تحمل الاسم "مشمار يهودا"، وهي بالأساس بؤرة "متسبيه يهودا" الاستعمارية غير القانونية سابقا، والتي تُعرف أيضا باسم مزرعة "كيدار تسون" على مساحة 417 دونما من الأراضي إلى الجنوب من مستعمرة "معاليه أدوميم" في بادية القدس، ولكنها ستلحق بمجلس "غوش عتصيون" الإقليمي، الذي تقع مستعمراته الرئيسية إلى الجنوب، وقد تم تسجيل الأرض التي ستقام عليها المستعمرة الجديدة باسم شركة إسرائيلية مقرها في "كريات أربع".

يذكر ان بن غفير يعقد مداولات أسبوعية، كل يوم خميس، يشارك فيها مندوبون عن جميع "أجهزة الأمن الإسرائيلية"، وبينهم المفتش العام للشرطة وقيادتها، ومصلحة السجون، وخدمات الإطفاء، ومندوب دائم عن الشاباك، وآخر عن الجي.

وفي يلي مجمل انتهاكات الاحتلال ومستعمريه، خلال الأسبوع الماضي:

القدس

نصبت قوات الاحتلال برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، وجددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد اسمنتية جديدة، بهدف زيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد قبيل شهر رمضان المبارك.

ونصبت كاميرات مراقبة في بلدة سلوان، في عدة شوارع بحي عين اللوزة في البلدة، لرصد تحركات المواطنين ومراقبتها.

وهدمت آليات بلدية الاحتلال منزلاً للمقدسي رمزي أبو حماد في قرية الولجة، بعد ان حاصرته من جميع الجهات، وأجبرت العائلة على الخروج، وإخلاء محتوياته بالقوة، ثم شرعت بهدمه.

كما هدمت قاعدة اسمنتية للمقدسي محمد علي زعاترة، في حي المدارس بجبل المكبر بالقدس المحتلة.

الخليل

أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين وبئر للمياه، وتدمير شبكة كهرباء، في تجمع "خلة الفرا"، جنوب الخليل، بعد ان اقتحمت التجمع المحاذي لمستعمرة "عتنائيل"، كما منعت المزارعين والرعاة من الوصول إلى الحقول والمراعي جنوب الخليل، وأخطرت بتدمير شبكة الكهرباء الخاصة بالتجمع التي يبلغ طولها نحو كيلو متر، وتزود ما يقارب 35 منزلا بالكهرباء، وتؤوي ما بين 150-200 مواطن.

وأطلق مستعمرون، الرصاص الحي صوب المواطنين، وقاموا بمطاردتهم، أثناء محاولتهما الوصول إلى منطقة شعب البطم في مسافر يطا وصوب أطفال في منطقة العرقوب، كما اعتقل جنود الاحتلال مواطنين أثناء تواجدهما بأراضيهما في منطقة العرقوب في قرية خلة الضبع، بينما سرق مستعمرون معدات وممتلكات من منزل المواطن أحمد محمود حمامدة في تجمع "شعب فرصه".

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل السام باتجاه رعاة الأغنام في قرية "منيزل"، فيما اعتدى مستعمرون بالضرب على أربعة أطفال، أثناء جمعهم العكوب في "واد الجوايا"، ما تسبب بإصابتهم برضوض، وطاردوا رعاة الأغنام في "العين البيضا"، ومنعوهم من رعي ماشيتهم.

بيت لحم

نصب مستعمرون ثلاثة بيوت متنقلة في أراضي "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال، لتوسيع حدود البؤرة الاستعمارية "جفعات عيتام".

وهاجم آخرون من مستعمرة "تكواع" رعاة أغنام، في بلدة تقوع في منطقة "فاتورة" شرق البلدة، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.

ودمر مستعمرون أسلاكا شائكة تحيط بأراضٍ في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، تعود لأحد المواطنين من عائلة صويص، وهدم آخرون سلاسل حجرية، ودمروا حوالي 20 شجرة كرمة في أرض تابعة لعائلة عياش في منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بمنطقة "عين جويزة" شمال شرق القرية، يعود الأول للمواطن رمزي أبو حماد، وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءاً من منزل آخر تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود للمواطنة سعاد رضوان.

رام الله

اعتدى مستعمرون على الرعاه في منطقة الفوار، وسرقوا أكثر من مئتان وخمسون رأس من الماشية، تعود للمواطنين محمد سليمان جهالين، وسليمان موسى سليمان جهالين، وتم اقتياد المواشي إلى أحد البؤر الاستعمارية شرق بلدة مخماس.

نابلس

أحرق مستعمرون مركبة في قرية بورين جنوب، وأطلق آخرون النار صوب إحدى المركبات، قرب خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، ما أدى إلى انقلابها.

كما هاجم مستعمرون مركبات المواطنين قرب بلدة النصارية بالحجارة، ما أدى لتضرر وتحطيم زجاج عدد منها. وفي قرية الناقورة، أطلق مستعمرون النار صوب منجرة، ومحل تجاري، ومحول كهرباء، الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن القرية.

وفي بلدة حوارة، هاجم مستعمرون منطقة مسبح "كنتري" وسط حماية جنود الاحتلال، وإطلاق الرصاص صوب المواطنين.

كما اعتدى مستعمرون على الأراضي القريبة من المنازل شرق عصيرة القبلية، من قبل مستعمري" يتسهار"، وهاجموا مركبات المواطنين بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف بمشاركة أمن مستعمرة "يتسهار"، الذي قام بنصب حاجز بين القريتين، وأطلقوا الرصاص الحي لإرهاب المركبات، التي تحاول سلك بعض الطرق، وإجبارها على تحويل مسارها إلى طرق أخرى.

سلفيت

استقدم مستعمرون من مستعمرة "بركان الصناعية" جرافات، واقتلعوا 50 شجرة زيتون تقارب أعمارها 35 عاماً، خلال شقهم طريقا استعمارية في منطقة "واد الشعب" شرق القرية، والتي تعود ملكيتها للمواطن رائد سيايد، وأبناء المرحوم أحمد عبد الله سيايد، في وقت نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على المدخل المؤدي لأراضي منطقة واد الشعب من الجهة الشرقية، تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح المستعمرة.

وفي دير بلوط، هدمت قوات الاحتلال أعمدة بناء لمنشأة صناعية، بعد ان داهمت منشأة قيد الانشاء تعود ملكيتها للمواطن ناجح داوود عبد الله، وقامت بهدم الأعمدة في الطابق الثاني، بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج". كما منعت قوات الإحتلال مزارعي واد قانا من العمل في أراضيهم، في منطقة "المقاسم"، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، واحتجزت المزارع المقيم في الواد عبد الفتاح محمد شحادة، ومنعته من رعي أبقاره، وماشيته في المنطقة.

وفي قرية بديا استولت قوات الاحتلال على جرافة أثناء عملها في أراضي المواطنين بين بلدتي بديا وسنيريا، بحجة العمل في مناطق "ج".

الأغوار

شرع مستعمرون خلال الأسبوع الفائت بتسييج أراضٍ جبلية مطلة على مخيم عقبة بالقرب من مستعمرتي "فيرد يريحو"، و"مشهد يريحو"، حيث يسعى المستعمرون لتوسيع هاتين المستعمرتين، لصالح ما يسميه الاحتلال "الحزام الأمني العازل للمستعمرات"، في ظل تخوف من أن يؤدي ذلك، الى الاستيلاء على آلاف الدونمات، ومن شأن تسييج هذه الاراضي حرمان الوصول اليها، وحرمان الرعاة من رعي أغنامهم، والعزوف عن الرعي، ضمن خطة ممنهجة للسيطرة على أراضي الأغوار، وكتطبيق فعلي لفكرة المناطق العازلة.

كما شرعت مجموعة من المستعمرين باجراء أعمال حفر وتوسع بواسطة آليات تابعة لهم، في شارع ترابي، يؤدي إلى المستعمرة الرعوية المحاذية لعرب الكعابنة في المعرجات.

وفي الأغوار الشمالية، أطلق مستعمرون أبقارهم في عشرات الدونمات من المحاصيل البعلية للمواطنين في سهل أم القبا بالأغوار، بحماية جيش الاحتلال، وسرق آخرون 30 رأس من الأغنام من حظيرتها، تعود للمواطن سليمان مليحات، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.