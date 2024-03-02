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طرح بوستر أول أفلام عيد الفطر 2024.. 'عالماشي' لعلي ربيع

3/2/2024 5:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قبل بدء موسم دراما رمضان 2024، بدأت ملامح أفلام عيد الفطر المبارك تتضح إلى حد ما، حيث استطاع الممثل المصري علي ربيع حجز مكانه في صدارة هذا الموسم، من خلال طرح البوستر الرسمي لفيلمه بعنوان "عالماشي" المقرر عرضه في دور السينما في عيد الفطر 2024.
وبصورة منفردة، نشر علي ربيع، البوستر الأول لفيلمه عبر حسابه على إنستغرام، معلقاً: "توكلنا على الله فيلم عالماشي.. فيلم عيد الفطر المبارك 20224 في كل سينمات مصر والوطن العربي".


ويظهر علي ربيع في البوستر وهو يجلس علي الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذي يناقش قضيه الكسل وتأثيرها علي حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية، في إطار كوميدي.

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