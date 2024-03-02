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حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين

3/2/2024 5:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابة مباشرة.


وكان حزب الله أعلن سابقا تنفيذ هجوم جوي على قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في ليمان بمسيّرة انقضاضية، مؤكدا إصابة المسيرة هدفها بدقة.

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