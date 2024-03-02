حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين
التاريخ
3/2/2024 5:09:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابة مباشرة.
وكان حزب الله أعلن سابقا تنفيذ هجوم جوي على قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في ليمان بمسيّرة انقضاضية، مؤكدا إصابة المسيرة هدفها بدقة.
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