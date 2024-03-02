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وفاتان وإصابة بتدهور مركبة في مأدبا

3/2/2024 5:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شخصان وأصيب آخر، إثر حادث تدهور مركبة، وقع مساء أمس الجمعة، في مأدبا.
وقال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام، إن المركبة اصطدمت بشجرة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق العام.
وأضاف أنه تم التعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، والقيادة بسرعة أعلى من الحد المسموح به.













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