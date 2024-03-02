وفاتان وإصابة بتدهور مركبة في مأدبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شخصان وأصيب آخر، إثر حادث تدهور مركبة، وقع مساء أمس الجمعة، في مأدبا.
وقال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام، إن المركبة اصطدمت بشجرة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق العام.
وأضاف أنه تم التعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، والقيادة بسرعة أعلى من الحد المسموح به.
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