عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اُستشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.



وأفادت مصادر، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات على منازل الفلسطينيين في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.



وأضاف، أن مدفعية الاحتلال أطلقت أكثر من 6 قذائف صوب منازل الفلسطينيين في تل الهوى، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين بجروح مختلفة.



وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من الفلسطينيين، أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.



وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

وفي رفح، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، واصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.