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إعلامي أمريكي: إسرائيل ستُهزم حتى لو بدا للحظة أن الشر قد انتصر

3/2/2024 5:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شدد إعلامي أمريكي، على أن الاحتلال الإسرائيلي "سيهزم في النهاية، حتى لو بدا للحظة أن الشر قد انتصر"، وحتى لو استمرت وسائل الإعلام بزعمها أن "الإسرائيليين هم الضحايا".


وقال الإعلامي الأمريكي "جي تي تشابمان" إن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واستمرار الدعم الأمريكي بالسلاح، قد "يعطي شعورا للحظة بأن الشر قد انتصر وأن هزيمته مستحيلة، ولكن هذا ليس صحيحا".⁣


وأضاف أن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وهذا الضغط الشعبي، سيجعل "إسرائيل" تستسلم في النهاية، موضحا أن "الحل الوحيد سيكون إعادة فلسطين كما كانت قبل المشروع الصهيوني"، بلدا متنوعا يتسع للجميع.


وشدد على أن دولة الاحتلال أظهرت للعالم ما تمثله على وجه الحقيقة، وهي "تمثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري والقومية العرقية والرغبة الفاشية في تطهير أرض يعتقدون أنها لهم، ويقومون ببناء مطاعم البيتزا والفنادق على أنقاض السكان الأصليين"، حسب تعبيره.


ولليوم الـ148 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.


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