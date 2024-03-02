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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية

3/2/2024 5:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألف و320 شهيدا و71 ألفا 533 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


وأضافت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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