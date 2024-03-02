صحة غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية
التاريخ
3/2/2024 5:09:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألف و320 شهيدا و71 ألفا 533 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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