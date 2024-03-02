والد مدير عام فرع البيئة بمكة في ذمة الله

والد مدير عام فرع البيئة بمكة في ذمة الله
التاريخ
3/2/2024 5:09:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتقل إلى رحمة الله عبدالله الخليف الغامدي، والد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والذي وافتْه المنية مساء يوم الجمعة بعد معاناة مع المرض.
وستقام الصلاة عليه بجامع القريقري بعد صلاة العصر اليوم السبت، والدفن في مقبرة الصالحية.
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