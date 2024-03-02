Saturday, 02 March 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار

3/2/2024 5:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب بأن لبنان يتلقى إشارات من إسرائيل بأنها سترفض وقف إطلاق النار، وأنه في حالة الحرب سيتم تدمير البلدين.
وأضاف: "نحن الآن على مفترق الطريق، نعم، نحن خائفون، لكن دعوا إسرائيل لا تعتقد أنها يمكن أن تأتي إلى لبنان كأنها في نزهة وتبدأ الحرب. هذه الحرب ستكون إقليمية بالفعل. من الأفضل عدم اللعب مع حزب الله، إسرائيل تعرف ذلك جيدا. نخشى أن يتم تدمير بلادنا، لكنهم (إسرائيل) سيتعرضون للضرر أيضا".


وأكد تلقي تقارير مفادها أن إسرائيل تريد مناقشة الوضع الحدودي في المفاوضات.


واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية اليوم السبت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا في جنوب لبنان، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

روسيا اليوم


MENAFN02032024000208011052ID1107925443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث