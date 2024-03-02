ارتفاع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيد من دوار النابلسي في مدينة غزة، مما يرفع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا.



ووقعت المجزرة أول أمس الخميس، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المدنيين في أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات عند دوار النابلسي.



ووقعت المجزرة في شمال القطاع الذي يواجه مجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي، مع توالي الأنباء عن وفاة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية.