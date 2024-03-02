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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/2/2024 4:26:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 3 (كونا) --

الثاني من مارس
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1991 - مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم (686) الذي يحدد شروطا على النظام العراقي قبل الإعلان عن وقف رسمي للعمليات الحربية في الكويت.
1999 - الكويت تستضيف للمرة الأولى البطولة الآسيوية لرماية الأطباق الطائرة بمشاركة رماة من عشر دول إضافة إلى الكويت.
2006 - وفاة عضو المجلس البلدي الأسبق عبداللطيف الشايع عن عمر ناهز 85 عاما وهو أحد رجالات الكويت الخيرين وكان عضوا في المجلس البلدي عام 1952 وعضوا في مجلس الأوقاف عام 1955 وعضوا في مجلس المعارف عام 1960.
2012 - وزارة الكهرباء والماء تعتمد رفع التعرفة لوحدة الكهرباء (الحكومي 25 فلسا والاستثماري والتجاري خمسة فلوس والزراعي والصناعي في المنشآت ذات العلاقة ثلاثة فلوس والاستعمالات الأخرى 12 فلسا) لكل كليو وات في الساعة باستثناء السكن الخاص وفقا لقانون أقر عام 2016.
2017 - وزارة الكهرباء والماء تعتمد رفع التعرفة لوحدة المياه العذبة (الحكومي أربعة دنانير والاستثماري والتجاري والاستعمالات الأخرى ديناران والصناعي والزراعي دينار وربع الدينار والاستعمالان الصناعي والزراعي في المنشآت ذات العلاقة 750 فلسا ومحطات تعبئة المياه 500 فلس) لكل ألف جالون إمبراطوري شهريا باستثناء السكن الخاص وفقا لقانون اقر عام 2016.
2021 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الـ38 في تاريخ الكويت برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وضمت حقيبتين وزاريتين جديدتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (النهاية)




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