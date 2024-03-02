حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 3 (كونا) --
الثاني من مارس
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1991 - مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم (686) الذي يحدد شروطا على النظام العراقي قبل الإعلان عن وقف رسمي للعمليات الحربية في الكويت.
1999 - الكويت تستضيف للمرة الأولى البطولة الآسيوية لرماية الأطباق الطائرة بمشاركة رماة من عشر دول إضافة إلى الكويت.
2006 - وفاة عضو المجلس البلدي الأسبق عبداللطيف الشايع عن عمر ناهز 85 عاما وهو أحد رجالات الكويت الخيرين وكان عضوا في المجلس البلدي عام 1952 وعضوا في مجلس الأوقاف عام 1955 وعضوا في مجلس المعارف عام 1960.
2012 - وزارة الكهرباء والماء تعتمد رفع التعرفة لوحدة الكهرباء (الحكومي 25 فلسا والاستثماري والتجاري خمسة فلوس والزراعي والصناعي في المنشآت ذات العلاقة ثلاثة فلوس والاستعمالات الأخرى 12 فلسا) لكل كليو وات في الساعة باستثناء السكن الخاص وفقا لقانون أقر عام 2016.
2017 - وزارة الكهرباء والماء تعتمد رفع التعرفة لوحدة المياه العذبة (الحكومي أربعة دنانير والاستثماري والتجاري والاستعمالات الأخرى ديناران والصناعي والزراعي دينار وربع الدينار والاستعمالان الصناعي والزراعي في المنشآت ذات العلاقة 750 فلسا ومحطات تعبئة المياه 500 فلس) لكل ألف جالون إمبراطوري شهريا باستثناء السكن الخاص وفقا لقانون اقر عام 2016.
2021 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الـ38 في تاريخ الكويت برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وضمت حقيبتين وزاريتين جديدتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (النهاية)
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