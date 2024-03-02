(سنتكوم) تعلن تدمير صاروخ (ارض-جو) تابع لميليشيا (الحوثي) في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير صاروخ (ارض-جو) تابع لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الجمعة إنه "في يوم 1 مارس نفذت قوات القيادة المركزية الامريكية ضربة ضمن اجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ ارض-جو حوثي حيث كان جاهزا للاطلاق من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الاحمر".
وأوضح البيان ان "قوات (سنتكوم) حددت الصاروخ وقررت انه يمثل تهديدا وشيكا للطائرات الامريكية في المنطقة".
وأضاف انه "في الساعة 45:10 مساء بتوقيت صنعاء في اليوم نفسه اطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الاحمر" مشيرا الى انه "لم يسجل اي تأثير او اضرار بأي من السفن في المنطقة".
ودانت الخارجية الامريكية في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة غير أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.
وكانت (سنتكوم) أعلنت أول من أمس الخميس تدمير ستة صواريخ كروز واسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.(النهاية)
ا م م / م ع ح ع
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