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(سنتكوم) تعلن تدمير صاروخ (ارض-جو) تابع لميليشيا (الحوثي) في البحر الأحمر

3/2/2024 4:26:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير صاروخ (ارض-جو) تابع لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الجمعة إنه "في يوم 1 مارس نفذت قوات القيادة المركزية الامريكية ضربة ضمن اجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ ارض-جو حوثي حيث كان جاهزا للاطلاق من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الاحمر".
وأوضح البيان ان "قوات (سنتكوم) حددت الصاروخ وقررت انه يمثل تهديدا وشيكا للطائرات الامريكية في المنطقة".
وأضاف انه "في الساعة 45:10 مساء بتوقيت صنعاء في اليوم نفسه اطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الاحمر" مشيرا الى انه "لم يسجل اي تأثير او اضرار بأي من السفن في المنطقة".
ودانت الخارجية الامريكية في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة غير أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.
وكانت (سنتكوم) أعلنت أول من أمس الخميس تدمير ستة صواريخ كروز واسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.(النهاية)

ا م م / م ع ح ع




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