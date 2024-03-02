سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2 سنت ليبلغ 82ر81 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 3 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 82ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 84ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64ر1 دولار لتبلغ 55ر83 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71ر1 دولار لتبلغ 97ر79 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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