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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2 سنت ليبلغ 82ر81 دولار

3/2/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 3 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 82ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 84ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64ر1 دولار لتبلغ 55ر83 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71ر1 دولار لتبلغ 97ر79 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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