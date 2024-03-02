استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي غرب (رام الله)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 3 (كونا) -- قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت ان فتى فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (كفر نعمة) غرب مدينة (رام الله).
واضافت الوكالة ان "الفتى محمد الديك (16 عاما) استشهد متأثرا باصابته برصاصة في الرأس اطلقتها عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامهم البلدة فجر اليوم".
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الاحمر في بيان صحفي ان طاقمها تعامل مع اصابة خطرة بالرصاص الحي في الرأس ونقلت المصاب الى المستشفى واعلن فيما بعد استشهاده.(النهاية)
ن ف / م خ
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