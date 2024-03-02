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استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي غرب (رام الله)

3/2/2024 4:25:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 3 (كونا) -- قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت ان فتى فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (كفر نعمة) غرب مدينة (رام الله).
واضافت الوكالة ان "الفتى محمد الديك (16 عاما) استشهد متأثرا باصابته برصاصة في الرأس اطلقتها عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامهم البلدة فجر اليوم".
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الاحمر في بيان صحفي ان طاقمها تعامل مع اصابة خطرة بالرصاص الحي في الرأس ونقلت المصاب الى المستشفى واعلن فيما بعد استشهاده.(النهاية)

ن ف / م خ




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