حوارية تناقش دور الشباب في العدالة المناخية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 2 آذار (بترا )- نظمت منظمة أوكسفام في الأردن بالتعاون مع مؤسسة درابزين للتنمية البشرية اليوم السبت، جلسة حوارية ناقشت الدور الشبابي في تحقيق العدالة المناخية، بهدف تمكين مجموعة من الناشطين والناشطات الشباب ، والمنظمات والمجموعات المعنية في التغيير المناخي بالمهارات الأساسية لتحقيق العدالة المناخية في الأردن.

وناقشت الجلسة التي شارك فيها 30 شابا وشابة آلية تطوير استراتيجيات لمواجهة التحديات الملحة للتغير المناخي ، من خلال توفير بيئة تعاونية للحوار والتخطيط الاستراتيجي نحو إيجاد منصة للقادة الشباب للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم .

وتناولت الجلسة كيفية تعزيز دور الشباب في مناصرة العدالة المناخية، وتطوير نهج تشاركي نحو التغيير المستدام بهدف التمهيد لبناء استراتيجية مناخية تتمحور حول الشباب ودورهم، ورفع محتويات المبادرات التي يقودها الشباب نحو العدالة المناخية.

وقالت مديرة مشروع العدالة المناخية في منظمة أوكسفام بالأردن راية طاهر، إن الجلسة جاءت لمناقشة الدور المحوري للشباب في تشكيل السياسات والضغط على صناع القرار نحو تحقيق العدالة المناخية وتوفير منصة للنشطاء والناشطات الشباب وتسليط الضوء على أهمية الخروج باستراتيجيات وطنية ومبادرات يقودها الشباب لتحقيق العدالة المناخية.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة درابزين أنس الرواشدة إلى أن الجلسة تعد بداية لمبادرة، ومنصة توفر فرصة لجميع النشطاء والناشطات الشباب للتعبير عن تطلعاتهم للعدالة المناخية في الأردن ،مؤكدا أن الوصول الى مستقبل أكثر استدامة وعدالة مناخية على الصعيد العالمي والمحلي، يتطلب جهدا شبابيا مميزا نحو تقديم المقترحات والبرامج التي تحقق هذه المفاهيم.

وتركز منظمة أوكسفام في الأردن على مجالات ثلاثة: العدالة الاقتصادية والعدالة الجندرية (القائمة على النوع الاجتماعي)، والعدالة المناخية، وتقوم بدعم الشركاء وأصحاب المصلحة والمجتمع على الانضمام إلى تلبية المطالب الملحة لتغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وتقدم المنظمة خدمات إنسانية، للاجئين السوريين والفئات الأكثر استضعافاً من الأردنيين، وتسعى لإيجاد حلول مستدامة على المدى الطويل للتحديات التي تواجه الأردن بما يتناسب والخطط الاستراتيجية للدولة.

وتعد درابزين منظمة أردنية غير ربحية تقوم بتطبيق مجموعة من المبادرات لدعم دور القانون، الإعلام في التنمية، الصحة والبيئة، والتمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية الصغيرة وتكرس جهودها بشكل طوعي للعمل على تحسين أوضاع الشباب في مناطقهم من خلال برامج تنفذها حسب احتياجات فئة الشباب ضمن مناطقهم الجغرافية.

--(بترا)

رخ / اص / س س

02/03/2024 11:57:42