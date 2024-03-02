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المدن الصناعية تستقطب استثمار بحجم مليوني دينار في مادبا الصناعية

3/2/2024 4:25:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة مادبا الصناعية في مجال صناعة الأدوية بكلفة 2 مليون دينار أردني سيوفر نحو 70 فرصة عمل .
وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، ان الاستثمار الذي وقع اتفاقيته مديرها العام عمر جويعد وعن شركة مادبا للصناعات الدوائية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامر النجار ، يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة مادبا الصناعية.
وقال جويعد إن عدد الاستثمارات في المدينة وصل إلى 34 شركة صناعية بحجم استثمار نحو 22 مليون دينار ستوفر نحو 1400 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى .
وبين أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مادبا الصناعية كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف مناطق المملكة اذ تقدم الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية أضافه الى حزمه من الإعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية .
وجدد جويعد دعوته لجميع المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الشركة في مدينة مادبا الصناعية لإقامة مشروعاتهم الصناعية ،مضيفا أن الشركة وتلبية للطلب الاستثماري العالي على مدينة مادبا الصناعية بدأت أخيرا بإقامة مباني صناعية جديدة فيها ( المرحلة الثالثة ) بمساحة 11 ألف متر مربع بعد إشغال جميع المباني التي أقيمت بمساحة 18 ألف متر مربع.
من جانبه ،قال النجار إن قرار الشركة في إقامة مشروعها في مدينة مادبا جاء نتيجة الحوافز التي تمنحها المدينة ،مبيناً ان المشروع سيكون متخصصا بإنتاج الأدوية البشرية وتستهدف بالدرجة الأولى السوق المحلي فيما تسعى مستقبلاً لزيادة طاقتها الإنتاجية للتصدير للأسواق الخارجية ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة .
يشار الى ان مدينة مادبا الصناعية تقام في مرحلتها الأولى على مساحة 250 دونما ،وتبعد عن مركز العاصمة عمان نحو 40 كيلومترا وعن مركز المحافظة 13 كيلومترا وتمتع بقربها من مطار الملكة علياء الدولي .
(بترا )
م م / ا ص / س س
02/03/2024 11:52:00

MENAFN02032024000117011021ID1107925372

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