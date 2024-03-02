142 لاعبا يشاركون في بطولة الأردن لبناء الاجسام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- اختتمت أمس منافسات بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام 2024، والتي أقيمت في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 142 لاعباً من جميع فئات الفيزيك والكلاسيك وبناء الأجسام.
وتعتبر هذه البطولة أولى بطولات هذا العام على أجندة الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي يسعى من خلالها الاتحاد إلى تنشيط المراكز والأندية وتجهيز اللاعبين للبطولات المقبلة ولاسيما بطولة (مستر أولمبيا) التي سيستضيف الاتحاد إحدى جولاتها في الأردن خلال شهر تموز المقبل.
وحظيت البطولة بدعم من الاتحاد الدولي للعبة حيث خصصت لها ثلاثة بطاقات للاحتراف من الاتحاد الدولي لثلاثة لاعبين أردنيين للمشاركة في بطولات المحترفين مما أظهر مستويات فنية عالية من كافة المتنافسين.
--(بترا)
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02/03/2024 11:42:46
MENAFN02032024000117011021ID1107925371
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