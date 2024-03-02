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142 لاعبا يشاركون في بطولة الأردن لبناء الاجسام

3/2/2024 4:25:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- اختتمت أمس منافسات بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام 2024، والتي أقيمت في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 142 لاعباً من جميع فئات الفيزيك والكلاسيك وبناء الأجسام.
وتعتبر هذه البطولة أولى بطولات هذا العام على أجندة الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي يسعى من خلالها الاتحاد إلى تنشيط المراكز والأندية وتجهيز اللاعبين للبطولات المقبلة ولاسيما بطولة (مستر أولمبيا) التي سيستضيف الاتحاد إحدى جولاتها في الأردن خلال شهر تموز المقبل.
وحظيت البطولة بدعم من الاتحاد الدولي للعبة حيث خصصت لها ثلاثة بطاقات للاحتراف من الاتحاد الدولي لثلاثة لاعبين أردنيين للمشاركة في بطولات المحترفين مما أظهر مستويات فنية عالية من كافة المتنافسين.
--(بترا)
خ خ /ا ص / س س
02/03/2024 11:42:46

MENAFN02032024000117011021ID1107925371

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