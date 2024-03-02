المنتخب الوطني للملاكمة يبدأ تدريباته في ايطاليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للملاكمة تدريباته في مدينة ميلانو الإيطالية ، استعداداً لبدء مشاركته في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ، والتي تبدأ يوم غد الأحد في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.

وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى ميلانو - مكان إقامته في إيطاليا - يوم الخميس قادماً من منطقة بنيدورم في مقاطعة أليكانتي في إسبانيا وذلك بعد أن خاض معسكراً تدريبياً استمر أسبوعين.

وبدأ المنتخب تدريباته في مدينة ميلانو وسط معنويات كبيرة من اللاعبين الذين يسعون للتأهل بأكبر عدد إلى أولمبياد باريس المقبلة ومن خلال التصفية الأولى حيث من المنتظر أن تقام تصفية ثانية في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 أيار إلى 3 حزيران المقبلين.

وبحسب المدير الفني للمنتخب الوطني، الكوبي داغوبيرتو سكوت، وصل المنتخب إلى الجاهزية المطلوبة بعد سلسلة من التدريبات واللقاءات الودية التي جرت في معسكري كوبا وإسبانيا الأخيرين.

وستقام يوم غد القرعة الخاصة بالتصفية العالمية الأولى (بوستو أرسيتسيو) حيث سيتعرف لاعبونا على خصومهم في الدور الأول.

وسيتأهل من كل وزن في التصفية العالمية الأولى بإيطاليا اللاعبين الذين يتأهلون إلى الدور نصف النهائي من المنافسات بمجموع 49 بطاقة تأهيلية من بينها 28 بطاقة لفئة الرجال و21 بطاقة لفئة السيدات.

--(بترا)

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02/03/2024 11:31:05