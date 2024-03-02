المنتخب الوطني للملاكمة يبدأ تدريباته في ايطاليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للملاكمة تدريباته في مدينة ميلانو الإيطالية ، استعداداً لبدء مشاركته في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ، والتي تبدأ يوم غد الأحد في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى ميلانو - مكان إقامته في إيطاليا - يوم الخميس قادماً من منطقة بنيدورم في مقاطعة أليكانتي في إسبانيا وذلك بعد أن خاض معسكراً تدريبياً استمر أسبوعين.
وبدأ المنتخب تدريباته في مدينة ميلانو وسط معنويات كبيرة من اللاعبين الذين يسعون للتأهل بأكبر عدد إلى أولمبياد باريس المقبلة ومن خلال التصفية الأولى حيث من المنتظر أن تقام تصفية ثانية في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 أيار إلى 3 حزيران المقبلين.
وبحسب المدير الفني للمنتخب الوطني، الكوبي داغوبيرتو سكوت، وصل المنتخب إلى الجاهزية المطلوبة بعد سلسلة من التدريبات واللقاءات الودية التي جرت في معسكري كوبا وإسبانيا الأخيرين.
وستقام يوم غد القرعة الخاصة بالتصفية العالمية الأولى (بوستو أرسيتسيو) حيث سيتعرف لاعبونا على خصومهم في الدور الأول.
وسيتأهل من كل وزن في التصفية العالمية الأولى بإيطاليا اللاعبين الذين يتأهلون إلى الدور نصف النهائي من المنافسات بمجموع 49 بطاقة تأهيلية من بينها 28 بطاقة لفئة الرجال و21 بطاقة لفئة السيدات.
--(بترا)
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02/03/2024 11:31:05
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