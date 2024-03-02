3 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

3 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان
التاريخ
3/2/2024 4:25:47 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 آذار ( بترا) -قتل ثلاثة أشخاص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، على سيارة في منطقة الحمرا ببلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.
وأفاد مصدر أمني لبناني بان القصف الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة الناقورة ،بالتزامن مع إطلاق القنابل الحارقة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، في وقت حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل.
-- (بترا )
ف ج / ا ص / س س
02/03/2024 10:21:10
MENAFN02032024000117011021ID1107925367
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