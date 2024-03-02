3 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 2 آذار ( بترا) -قتل ثلاثة أشخاص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، على سيارة في منطقة الحمرا ببلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.

وأفاد مصدر أمني لبناني بان القصف الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة الناقورة ،بالتزامن مع إطلاق القنابل الحارقة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، في وقت حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل.

-- (بترا )

ف ج / ا ص / س س

02/03/2024 10:21:10