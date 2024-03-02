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24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

3/2/2024 4:25:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


الزرقاء 2 آذار(بترا)- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر شباط الماضي 24 مليونا و515 ألفا و349 دينارا.
وأوضح شريم في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط ، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار إلى إصدار416 شهادة منشأ وفقاً إحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
_ _(بترا)
ع ض / ا ص /س س
02/03/2024 10:13:32

MENAFN02032024000117011021ID1107925366

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