غزة: 17 شهيدا في قصف إسرائيلي على 3 منازل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 آذار (بترا)-ارتقى 17 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استهداف قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح و جباليا في قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عدا عن عشرات الجرحى، وإلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.
وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي 70 شخصا، لافتة الى أنه تم نقل شهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني الكشف عن مصير من كانوا في المنزل، وسط حديث عن مجزرة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، كما أن هناكالعديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
--(بترا)
رصد / م ح /اص / س س
02/03/2024 09:37:59
MENAFN02032024000117011021ID1107925365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.