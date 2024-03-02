غزة: 17 شهيدا في قصف إسرائيلي على 3 منازل

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 آذار (بترا)-ارتقى 17 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استهداف قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح و جباليا في قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عدا عن عشرات الجرحى، وإلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي 70 شخصا، لافتة الى أنه تم نقل شهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني الكشف عن مصير من كانوا في المنزل، وسط حديث عن مجزرة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، كما أن هناكالعديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

--(بترا)

رصد / م ح /اص / س س

02/03/2024 09:37:59