الملكية تسيير رحلات جديدة إلى بريطانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- تبدأ الملكية الأردنية بتسيير خط جوي من عمان إلى لندن ستانستد اعتبارًا من يوم غد الاحد بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، والى مانشيستر اعتبارًا من الأربعاء المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي ان ستانستد و مانشيستر، تُعد إضافة رئيسية إلى شبكة الملكية الأردنية، مضيفا ان الشركة تهدف إلى توفير خيارات سفر جديدة للمسافرين، وخدمة الجاليات الأردنية والعربية المقيمة هناك وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال ،إضافة إلى تنشيط حركة السياحة إلى الأردن من وجهات أوروبية.

وأشار المجالي الى ان قرار تسيير رحلات الى هاتين المحطتين يأتي في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة المتحدة وتسهيلا على المواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، وتشجيع السياحة والاستثمار، لاسيما مع البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية إلى بريطانيا.

وأكد ان الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني للأردن، فإن شبكتها الجوية تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بمحطات رئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية.

و أشار المجالي الى خطة الشركة لتوسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة ورفع حجم أسطول الطائرات الى أكثر من 40 طائرة خلال الأعوام المقبلة لمواكبة النمو والتطور في عالم صناعة النقل الجوي وتلبية حركة السفر المتنامية.

--(بترا)

م ف/اص / س س

02/03/2024 08:32:13