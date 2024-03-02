غيبريسوس:مستوى الدمار حول مستشفى الشفاء يفوق الوصف

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 آذار (بترا) -قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت إن مستوى الدمار حول مستشفى الشفاء يفوق الوصف.

وكتب غيبريسوس عقب زيارة وفد أممي لمستشفى الشفاء "بعد أكثر من شهر تمكنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من الوصول إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتوصيل 19 ألف لتر من الوقود وإمدادات منقذة للحياة لـ150 مريضا وعلاج لخمسين طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد".

وقال إن أكثر من 240 مريضًا يتلقون العلاج من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، مشيرا الى ان الخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء ،مشددا ان "مستوى الدمار المحيط بالمستشفى يفوق الكلمات" يجب وقف إطلاق النار".

وقالت الأمم المتحدة ان مستشفى الشفاء استقبل الخميس أكثر من 700 جريح، منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشفى أنهم استقبلوا 70 جثة لأشخاص استشهدوا الخميس بعد مجزرة الطحين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة،امس، إن البعثة التي شملت مكتب الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق اليونيسف قد "دخلت مستشفى الشفاء الساعة 10 صباحاً وغادرت الساعة 12:30 ظهراً"، اي أنها مكثت (ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة).

وأوضخ انه تم التخطيط لهذه المهمة مسبقًا، ومن المقرر القيام بالمزيد من البعثات الأسبوع المقبل لزيارة مستشفيات أخرى، مشيرا الى أول مهمة للأمم المتحدة كانت إلى مستشفى الشفاء لأنه مستشفى التحويل وهو الأكبر.

-- (بترا)

م د/اص / س س

02/03/2024 08:18:33