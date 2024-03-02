«لا تغسلوا وجوهكم صباحاً»... أطباء الجلد ينسفون مبدأ تربت عليه أجيال



ويعد غسل الوجه طريقة مهمة للحفاظ على بشرة صحية ونظيفة، ولكن هل يمكن أن يسبب تنظيف البشرة مرتين يومياً ضرراً أكثر من النفع؟

تربت الأجيال على فكرة غسل الوجه في الصباح، حتى أن أغاني الأطفال علمتهم غسل الوجه وتمشيط الشعر وتنظيف الأسنان عند الاستيقاظ، إلا أنه وبحسب موقع ((هيلث))، يحذر بعض الأشخاص عبر الإنترنت من أن غسل الوجه مرتين يومياً لا يعد أمراً جيداً.



وبحسب ما قالت ماجا، خبيرة التجميل الطبية، في منشور على ((تيك توك))، فإنه ((إذا كنت تنظف بشرتك صباحاً ومساءً، فإنك تبالغ في تجريد بشرتك، مما يؤدي إلى خلل في الحاجز الواقي، وظهور البثور، والاحمرار، والمزيد من المشاكل الجلدية)).



وبدلاً من ذلك، يوصي صانعو المحتوى بأن يقوم الأشخاص بغسل وجوههم في الليل فقط.



وأوضحت ستيفاني ساكستون دانيلز، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة في مستشفى ((ويستليك)) للأمراض الجلدية، أنه مما لا شك فيه أن غسل الوجه يمكن أن يكون مفيداً، فهو يلعب دوراً مهماً في إزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة والمكياج والمواد التي تسد المسام والغدد، لكنها أضافت: ((إذا كنت قد غسلت وجهك في الليلة السابقة، فهل تحتاج حقاً إلى القيام بذلك مرة أخرى بعد بضع ساعات؟)).



وذكر موقع ((هيلث)) ما يقوله الخبراء حول عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها وجهك وما يجب مراعاته عند تجربة نظام العناية بالبشرة الخاص بك.



هل من الضروري حقاً غسل وجهك في الصباح؟



عندما يتعلق الأمر بعدد المرات التي يجب على الشخص تنظيف بشرته فيها، فلا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع. بدلاً من ذلك، يعتمد الأمر على أنواع البشرة، حسبما شرحت كارولين ستول، طبيبة الأمراض الجلدية لـ((هيلث)).



وأوضحت أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون حب الشباب أو أصحاب البشرة الدهنية، قد يكون غسل الوجه مرتين يومياً مفيداً، بحيث إن غسل الوجه صباحاً يمكن أن يساعد في إزالة الزهم (الزيوت) الزائد وخلايا الجلد الميتة، التي يمكن أن تسد المسام.



وقالت إنها أيضاً طريقة جيدة للتخلص من بقايا منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك الشمع والزيوت الثقيلة.



كذلك، أكدت ستايسي تول، الحاصلة على دكتوراه في الطب، وماجستير في الصحة العامة، وجراحة أمراض جلدية، أن التخلص من هذه الأوساخ وزيوت الجلد وغيرها في الصباح يقلل من احتمالية انسداد المسام والطفح الجلدي. وقالت إنه يمكن أن يمنع أيضاً تراكم خلايا الجلد التي يمكن أن تؤدي إلى مظهر باهت أو غير صحي.



وعلى الرغم من أن تنظيف وجهك في الصباح يمكن أن يحسن صحة الجلد لدى بعض الأشخاص، فإنه ليس ضرورياً للجميع.



وبحسب ستول، فإن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو حالات الجلد الالتهابية مثل الإكزيما والعد الوردي والصدفية قد يجدون أن التنظيف مرتين يومياً يسبب الجفاف الشديد.



وأوضحت: ((من المهم عدم المبالغة في ذلك. إن تجريد الجلد من الدهون الطبيعية التي يتم إنتاجها بين عشية وضحاها يمكن أن يضر بوظيفة حاجز الجلد، مما يجعل الجلد أكثر عرضة للتهيج)).



وأضافت ساكستون دانيلز أن ((غسل الوجه كثيراً يمكن، في بعض الحالات، أن يتسبب في تعطيل ميكروبيوم الجلد وتفاقم الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد حول الفم أو البشرة الحساسة)).



وأكدت أنه ((بالنسبة لمعظم الناس، فإن مجرد تنظيف الوجه قبل النوم يجب أن يكون كافياً)).



روتين العناية بالبشرة من دون غسلها في الصباح



إذا كان الشخص يريد تجربة تقليص روتين غسل الوجه، فلا تزال هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تجديد بشرته في الصباح. ببساطة، قد يكون رش الوجه بالماء بعد الاستيقاظ خياراً جيداً، حسبما توصي ستول.



وقالت على وجه الخصوص: ((بالنسبة لأولئك الذين يعانون من بشرة حساسة أو جافة، فإن استخدام الماء من دون منظف في الصباح قد يكون كافياً ولن يزيل أي من الدهون الواقية التي تساعد على دعم حاجز بشرتك)).



وأضافت ستول أنه ((بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية أو أولئك الذين يتطلعون إلى إزالة المنتج أو البقايا من الليلة السابقة، فإن التنظيف بماء ميسيلار في الصباح يمكن أن يكون مفيداً)).



وتشمل الخيارات الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار الرذاذ المرطب أو التونر أو مناديل الوجه المبللة مسبقاً، والتي يمكن أن تنعش البشرة بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى غسل كامل.



وعند بناء روتين العناية بالبشرة، هناك عدة أشياء يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

نوع البشرة: حددي نوع بشرتك لاختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتك. قد تتطلب أنواع البشرة الجافة والدهنية والمختلطة والحساسة منتجات ومكونات مختلفة.

التطهير: تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى غسل وجهك في الصباح. قد يفضل بعض الأشخاص منظفاً صباحياً لطيفاً، بينما قد يستخدم البعض الآخر بدائل مثل المناديل المبللة أو الماء.



واقي الشمس: ضع واقي الشمس في الصباح للمساعدة في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومنع الشيخوخة المبكرة، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد. ابحث عن واقيات الشمس التي توفر تغطية واسعة النطاق بعامل حماية من الشمس يبلغ 30 أو أعلى.



الأمصال والعلاجات: فكر في استخدام أمصال أو علاجات محددة مثل أمصال فيتامين سي أو حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد، التي يمكن أن تستهدف مشاكل جلدية معينة مثل الخطوط الدقيقة وتغير اللون وفرط التصبغ.-(وكالات)