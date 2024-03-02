الأردنيون يوجهون تحية كبيرة لسلاح الجو الملكي

MENAFN - Alghad Newspaper) هبة العيساوي

انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد عقب صلاة الجمعة، أمس، مسيرة ضخمة ضمت حشودا بالآلاف بعد مضي 21 جمعة على التوالي من العداون الصهيوني على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.









وطالب المشاركون في المسيرة التي دعا لها ائتلاف الأحزاب، بجسر بري إغاثي لدعم غزة، منددين بالعدوان الهمجي على أهالي قطاع غزة، وقتل الأطفال والنساء، وتجويع الشعب الفلسطيني.



وحملوا لافتات كتب عليها:“لا لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”،“نعم لإسناد المقاومة والشعب الفلسطيني”.



ووسط تكبيرات وهتافات تندد باستمرار العدوان ومنع دخول المساعدات إلى القطاع، الأمر الذي زاد من وطأة المعاناة نتيجة للجوع والعطش اللذين يعاني منهما أهالي غزة، ردد المتظاهرون في المسيرة السلمية“يا سلاح الجو الملكي.. شكرا للإسقاط الجوي”، و”يا بي يا بي يا بيييييي.. ويا قدسي يا عينيي”.



وأسفر العدوان المتواصل على غزة منذ أشهر عن استشهاد أكثر من 30 ألفا، وإصابة ما يزيد على 70 ألفا و325 شخصا، حتى الآن، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



واعتبر المتظاهرون أن العدوان الصهيوني لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.



ومن الهتافات العديدة التي رددتها الحشود:“فلتسقط وادي عربة”، و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. بالروح بالدم نفديك يا غزة”، و”وحّد صفك.. وحّد صفك بالعالي سمعني كفك”.

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