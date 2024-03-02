الملكية تسيير رحلات جديدة إلى بريطانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تبدأ الملكية الأردنية بتسيير خط جوي من عمان إلى لندن ستانستد اعتبارًا من يوم غد الاحد بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، والى مانشيستر اعتبارًا من الأربعاء المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي ان ستانستد و مانشيستر، تُعد إضافة رئيسية إلى شبكة الملكية الأردنية، مضيفا ان الشركة تهدف إلى توفير خيارات سفر جديدة للمسافرين، وخدمة الجاليات الأردنية والعربية المقيمة هناك وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال ،إضافة إلى تنشيط حركة السياحة إلى الأردن من وجهات أوروبية.
وأشار المجالي الى ان قرار تسيير رحلات الى هاتين المحطتين يأتي في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة المتحدة وتسهيلا على المواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، وتشجيع السياحة والاستثمار، لاسيما مع البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية إلى بريطانيا.
وأكد ان الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني للأردن، فإن شبكتها الجوية تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بمحطات رئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية.
و أشار المجالي الى خطة الشركة لتوسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة ورفع حجم أسطول الطائرات الى أكثر من 40 طائرة خلال الأعوام المقبلة لمواكبة النمو والتطور في عالم صناعة النقل الجوي وتلبية حركة السفر المتنامية.-(بترا)
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