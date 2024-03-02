91 % من الأسر السورية اللاجئة في الأردن مثقلة بالديون



وأفاد تقييم "الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن" الذي تجريه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الربع الرابع من 2023، أن 91% من الأسر اللاجئة السورية و87% من الأسر اللاجئة غير السورية مثقلة بالديون في الربع الرابع من العام الماضي.



وانخفضت نسبة الأسر المثقلة بالديون مع تراجع طفيف في الربع الرابع مقارنة بالربع الثاني من 2023، وتوزعت أسباب اقتراض المال على الإيجار (31%)، والغذاء (28%)، مصاريف عناية صحية (19%)، فواتير مثل الماء والكهرباء (18%).



ويجمع التقييم معلومات من العائلات اللاجئة لتقييم الاختلافات على مستوى الأسرة عبر قطاعات عدة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة، وشملت العينة 3696 أسرة، تمثل نحو 18809 أفراد من اللاجئين.



انخفاض الدخل



وأبلغت أسر اللاجئين السوريين عن متوسط دخل قدره 255 دينارًا، في حين سجلت أسر اللاجئين غير السوريين متوسط دخل قدره 229 دينارًا أردنيًا، في الربع الرابع من عام 2023، وهو ما يقل بنسبة 8% و6% عن الدخل المبلغ عنه في الربع الثاني من عام 2023، على التوالي.



وانخفض متوسط دخل العمل الشهري للأسر اللاجئين السوريين من 225 دينارا أردنيا في الربع الثاني إلى 207 دنانير في الربع الرابع. وبالنسبة للأسر غير السورية ارتفع دخل العمل من 192 ديناراً إلى 200 دينار خلال الفترة ذاتها.



وعلى الرغم من التخفيضات في المساعدات الإنسانية، ظلت المساعدات المشتركة المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي المصدر الرئيسي لدخل اللاجئين خلال عام 2023، والتي تمثل 44% من دخل اللاجئين السوريين و38% من دخل اللاجئين غير السوريين في الربع الرابع من عام 2023.



وأوضحت المفوضية السامية أن المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية التي تقدمها تشكل 67% من دخل الأسر اللاجئة المستفيدة في الأردن خلال العام الماضي.



وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 43% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وذلك حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023.



النفقات



وأفاد التقييم أن متوسط الإنفاق الشهري يبلغ 314 ديناراً للأسر السورية و279 ديناراً للأسر غير السورية في الربع الرابع من عام 2023، وبالمقارنة بالربع الثاني 2023، انخفض متوسط إنفاق الأسرة السورية 2%، وغير السورية 5%.



وأظهر اللاجئون السوريون وغير السوريين أنماط إنفاق مماثلة خلال العام الماضي، وتركزت على ثلاث فئات وهي الغذاء والإيجار والصحة.



"حافة الهاوية"



وترى المفوضية أن حالات اللاجئين التي طال أمدها وحالات الطوارئ الجديدة والأزمات المتعددة والمتداخلة تدفع النازحين قسراً والمجتمعات التي تستضيفهم إلى "حافة الهاوية".



وقالت إن الملايين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية بدون دعم حاسم من المفوضية والمجتمع الدولي، ويثير الاتجاه التنازلي لتمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القلق، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شهدت أكبر انخفاض في التمويل المخصص، ففي 2023، تلقت المفوضية تمويلاً أقل بنحو 214 مليون دولار لبرامجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بـ2022.



ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط/ فبراير الحالي.-(المملكة)