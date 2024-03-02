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بايدن: نأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان

3/2/2024 4:23:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس الجمعة، عن تفاؤله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان.


وبحسب واشنطن تايمز، قال بايدن ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى قبل شهر رمضان "آمل ذلك، ما زلنا نعمل كثيرا على الموضوع، ولم نتوصل إلى ذلك بعد".


وأضاف بينما كان يغادر البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، "سنتوصل إلى ذلك، لكننا لم نتوصل إليه بعد، وقد لا نتوصل إليه".


وفي وقت سابق أمس الجمعة، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة بعمليات إلقاء مساعدات إنسانية جوا لسكان غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها.-(بترا)

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