البرلمانية إلهان عمر: الإدارة الأميركية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لمذبحة الفلسطينيين- (فيديوهات)



وكانت إلهان عمر صريحة بشأن المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، وكثيراً ما أعربت عن مخاوفها بشأن العدد المذهل من الضحايا بين المدنيين وتشريد أكثر من مليون فلسطيني.



وانتقدت عمر إدارة بايدن لموافقتها على مساعدات إضافية لإسرائيل دون موافقة الكونغرس في تصريحات ألقيت يوم الخميس إلى جانب مشرعين آخرين، بما في ذلك النائبتين رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) وكوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميسوري)، حول الغزو الإسرائيلي المتوقع لرفح.



وقالت عمر:“ لا يمكن لهذه الإدارة أن تدعي أنها وسيط نزيه للسلام بينما تعطي الضوء الأخضر لمذبحة الفلسطينيين. إن إعادة تخزين الترسانة الإسرائيلية لا تشكل سياسة خارجية”،“إنه عنف ترعاه الدولة ضد العائلات العزل التي تريد العيش في سلام فقط”.



وأضافت:“إذا أردنا حقًا الارتقاء بالإنسانية لحماية ... سكان غزة الأبرياء، وإعادة الرهائن بأمان، وإحياء الأمل في السلام، فيجب علينا أن نطالب بوقف إطلاق النار الآن”.



وتأتي تصريحاتها في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 30 ألف شخص. وكشف مسؤولون في غزة، أيضًا، عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مدينة غزة يوم الخميس أثناء محاولتهم تأمين المساعدات الإنسانية الحيوية.



وقالت:“على الرغم من الوضوح الذي يحيط باليأس الذي يعيشه قطاع غزة، فإن استجابة القادة السياسيين لم تكن أقل من التقاعس القاسي عن العمل. إن الخطاب الفارغ حول حقوق الإنسان يصبح مجرد عبارات جوفاء عندما لا يتبعه أي إجراء.



ولاحظت عمر أن سياسات هذه الإدارة تفشل في الضغط بشكل هادف على إسرائيل من خلال القيود أو العقوبات أو أي تلميح للعواقب.



وقالت كوري بوش إن” غالبية الناخبين في هذا البلد يريدون وقف إطلاق النار، بما في ذلك 77% من الديمقراطيين، وأغلبية العالم تريد وقف إطلاق النار. الناس في هذا البلد لا يريدون أن يكونوا متواطئين في الفظائع التي تحدث في غزة. نحن لا نريد ذلك. ليس على مرأى منا.



وأضافت“لقد قلنا ذلك مراراً وتكراراً: ليس تحت مراقبتنا، وليس تحت إشرافنا”.



وتساءلت بوش“كم عدد القتلى الفلسطينيين الذي يجب أن تكون بلادنا متواطئة في قتلهم قبل أن ينتهي العنف؟ كم من الأطفال الفلسطينيين يجب أن يموتوا قبل أن نتوقف عن معانقة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بالقنابل والأسلحة التي يرعاها دافعو الضرائب؟ كم عدد العائلات الفلسطينية التي يجب تدميرها قبل أن نتوقف عن تمكين جرائم الحرب هذه؟ كم من الوقت سيتحرك بايدن مع النفوذ الكامل للحكومة الأمريكية لتسهيل وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء العنف وإنقاذ الأرواح؟ .-(وكالات)