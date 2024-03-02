أكسيوس: الجمهوريون يعارضون عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة



وقال بايدن يوم الجمعة إن عمليات الإنزال الجوي ستبدأ“في الأيام المقبلة” بينما يضغط أيضًا على إسرائيل لتسهيل تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.



وأضاف بايدن أن“المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق”، كما أنه يمهد الطريق لممر بحري محتمل للسماح بنقل المزيد من المساعدات.



جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطًا متزايدة في الولايات المتحدة وخارجها لكبح جماح الحرب الإسرائيلية، حسبما أفاد باراك رافيد ولورين ويتني جوتبراث من موقع أكسيوس.



كما جاء ذلك في أعقاب مجزرة استشهد فيها أكثر من 100 مدني فلسطيني بالقرب من قافلة مساعدات في شمال غزة يوم الخميس.



وقال النائب جاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا) لموقع أكسيوس في بيان:“أنا أؤيد هذه الخطوة من قبل الرئيس”.



وقال:“علينا أن نستكشف كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات إلى غزة”.



وقال النائب ريتشي توريس (ديمقراطي من ولاية نيويورك):“أنا أؤيد بشكل كامل أي وجميع المحاولات لتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للفلسطينيين المنكوبيين”.



وقالت النائبة كاثي مانينغ (الديمقراطية عن الحزب الديمقراطي):“أنا أؤيد قرار الرئيس بايدن بإسقاط المساعدات جواً على غزة”.



ومن الجانب الجمهوري، قال النائب تيم بورشيت ( ولاية تينيسي) “إذا وصلت المساعدات إلى الأطفال فهذا أمر رائع، لكن المشكلة التي واجهناها في الماضي هي وصول المساعدات إلى العدو”.



وأشار آخرون إلى الحرب الإسرائيلية، وقال النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا دون بيكون:“لم نرسل مساعدات إلى ألمانيا واليابان في عام 1944. دعوا إسرائيل تنهي قتالها مع حماس ثم أرسلوا المساعدات. إن إرسال المساعدات الآن يساعد حماس”.

وافترض النائب جيم بانكس (جمهوري من ولاية إنديانا) أن بايدن“يبني سياسته الخارجية على انتخابات ميشيغان التي سيخسرها”.



وقد صوت أكثر من 100 ألف شخص“غير ملتزمين” في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان يوم الثلاثاء احتجاجا على دعم بايدن لإسرائيل، مما أثار مخاوف العديد من الديمقراطيين بشأن فرصهم في الانتخابات العامة في الولاية المتأرجحة الرئيسية.



وقال بانكس:“حلفاؤنا يستحقون الأفضل”.



وقال النائب جوش جوتهايمر (ديمقراطي من ولاية نيوجرسي)، الذي وصفه النائب رينه كارسون بأنه“رجل عصابات وخسيس وجبان وفاسق” إنه يدعم عمليات الإنزال الجوي، لكنه قال أيضًا إن الكونغرس“يجب أن يتحرك” لتحرير الرهائن في غزة و”سحق حماس”.-(وكالات)