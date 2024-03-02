إسرائيل تغتال 3 من مقاتلي حزب الله (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نعى حزب الله
اللبناني، 3 من مقاتليه قُتلوا في جنوب لبنان بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت
سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان، اليوم السبت.
وأفادت وكالة
الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على
طريق الناقورة الحمرا جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة:
أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق االناقورة
منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".
وقالت قناة
"الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر إن 3 أشخاص قتلوا في استهداف مسيرة
إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.-(وكالات)
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