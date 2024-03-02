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إسرائيل تغتال 3 من مقاتلي حزب الله (صور)

3/2/2024 4:23:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى حزب الله اللبناني، 3 من مقاتليه قُتلوا في جنوب لبنان بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان، اليوم السبت.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة الحمرا جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر إن 3 أشخاص قتلوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.-(وكالات)














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