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معلومات سرية.. صديق الطيار بوشنل يكشف عن قوات أميركية في أنفاق غزة

3/2/2024 4:23:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فجّر صديق مقرّب للطيار الأميركي آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجًا على سياسة بلاده تُجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث في غزة تحديدًا مفاجأة.


فقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تصريحات وصفتها بالخطيرة عن صديق آرون الذي قال إنه كان يمتلك معلومات سرية عن قوات أميركية تقاتل في أنفاق غزة، بحكم أنه كان يتعامل مع البيانات الاستخبارية.


الجيش الأميركي متورط بالإبادة الجماعية


وأضافت الصحيفة نقلًا عن صديق آرون قوله: "لقد أخبرني آرون قبل وفاته بيوم أنّ الجيش الأميركي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، وأن هناك جنودًا أميركيين يقتلون أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين.

لكن تصريح صديق الطيار الأميركي يتنافى تمامًا مع ما قالته نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس التي نفت بعد أيام من عملية "طوفان الأقصى"، نية واشطن إرسال قوات عسكرية للقتال في غزة. وقالت: "ليست لدينا أي نية على الإطلاق، ولا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة". -(وكالات)

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