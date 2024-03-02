غانتس يزور واشنطن الأحد للقاء مسؤولين دون موافقة نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) اليوم (السبت) أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس سيزور واشنطن الأحد للقاء مسؤولين أميركيين دون موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن زيارة غانتس لواشنطن تتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء على سفر أي وزير.
وتوقعت الصحيفة أن يتوجه غانتس إلى لندن بعد زيارته لواشنطن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية بشدة، وذكر على وجه التحديد الوزير إيتمار بن غفير.
وحذر بايدن من أنه إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي مع ((مثل هذه الحكومة المتطرفة فإنها قد تفقد الشرعية الدولية)).-(وكالات)
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