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غانتس يزور واشنطن الأحد للقاء مسؤولين دون موافقة نتنياهو

3/2/2024 4:23:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) اليوم (السبت) أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس سيزور واشنطن الأحد للقاء مسؤولين أميركيين دون موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن زيارة غانتس لواشنطن تتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء على سفر أي وزير.
وتوقعت الصحيفة أن يتوجه غانتس إلى لندن بعد زيارته لواشنطن.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية بشدة، وذكر على وجه التحديد الوزير إيتمار بن غفير.

وحذر بايدن من أنه إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي مع ((مثل هذه الحكومة المتطرفة فإنها قد تفقد الشرعية الدولية)).-(وكالات)

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