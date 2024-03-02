روبرت فورد: الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال السفير الأميركي السابق، روبرت فورد، إن الولايات المتحدة، التي ستقوم بعملية إنزال جوي للمساعدات إلى غزة، تعرضت لإذلال شديد من قبل إسرائيل.
وأوضح فورد، الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة لدى سوريا والجزائر، في تعليق على موقع“إكس” أنه” رأى إسرائيل تهين الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن بصرف النظر عن الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة عام 1967 ضد سفينة البحرية الأمريكية“ليبرتي”، إلا أن إجبار الولايات المتحدة الآن على القيام بإنزال جوي للمساعدات إلى غزة كما لو أن الولايات المتحدة ليست أفضل من مصر والأردن هو أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي”.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض“سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو”، مشيرا إلى أن“تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وأن إدارته“ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.-(وكالات)
MENAFN02032024000072011014ID1107925325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.