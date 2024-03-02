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روبرت فورد: الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي

3/2/2024 4:23:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال السفير الأميركي السابق، روبرت فورد، إن الولايات المتحدة، التي ستقوم بعملية إنزال جوي للمساعدات إلى غزة، تعرضت لإذلال شديد من قبل إسرائيل.


وأوضح فورد، الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة لدى سوريا والجزائر، في تعليق على موقع“إكس” أنه” رأى إسرائيل تهين الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن بصرف النظر عن الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة عام 1967 ضد سفينة البحرية الأمريكية“ليبرتي”، إلا أن إجبار الولايات المتحدة الآن على القيام بإنزال جوي للمساعدات إلى غزة كما لو أن الولايات المتحدة ليست أفضل من مصر والأردن هو أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض“سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو”، مشيرا إلى أن“تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وأن إدارته“ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.-(وكالات)

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