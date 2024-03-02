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مادورو ينتقد ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي بشأن غزة

3/2/2024 4:23:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بغزة.


جاء ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة، في دولة "سانت فنسنت وجزر غرينادين" على هامش مشاركته في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.


وقال مادورو: "سنناقش الإبادة الجماعية المستمرة في غزة مع القادة"، مشيرا إلى عجز القانون الدولي عن وقف "المذبحة والإبادة الجماعية" في غزة.


وأضاف: "ماذا يفعل القانون الدولي أمام هذه المذبحة اليومية؟ لماذا لا يحمي أهل غزة؟ إنه يرفع صوته فقط لحماية مصالح الولايات المتحدة وأوروبا".


وتطرق مادورو إلى الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة، وتساءل: "لماذا قتلتم هؤلاء الناس الذين يطلبون الطعام؟".


وأردف: "بينما كان المدنيون الفلسطينيون يحاولون تلقي المساعدات الإنسانية، قتل الجنود الإسرائيليون بأسلحتهم أكثر من 107 أشخاص ماذا يدعى ذلك؟ هل هو القانون الدولي؟ أتساءل أين هي العدالة الدولية؟ إذن ما فائدة القانون الدولي؟".


من ناحية أخرى، أدان رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس، في كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعا إلى إقامة دولة فلسطين "الحرة والمستقلة".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)

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